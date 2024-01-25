Новые проекты на СМП обеспечат в следующем десятилетии кратное увеличение грузопотока - Алексей Чекунков

Новые проекты на Северном морском пути обеспечат в следующем десятилетии кратное увеличение грузопотока, который превысит 200 млн тонн в год. Такое заявление сделал вчера министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая в Совете Федерации на правительственном часе.

Как сообщает телеграм-канал правительства РФ, министр также отметил, что для России Арктика является источником экспортных товаров, для остального мира — самым коротким морским путем из Европы в Азию. Для 795 проектов на Севморпути привлечены инвестиции в общей сумме 1,8 трлн рублей, создается 42 тысячи новых рабочих мест.

По словам Алексея Чекункова, новым перспективным направлением является арктический туризм. Турпоток в Арктику в 2023 году превысил 1,1 млн человек.

В рамках проекта «Арктическая ипотека» более 1 тысячи северян уже купили новое жильё по льготной ставке, более 5 тысяч участков получили участки по программе «Гектар в Арктике».

Напомним, Северный морской путь определён одним из стратегических приоритетов развития России. В августе 2022 года правительство РФ утвердило план развития Севморпути до 2035 года, в который вошло 155 мероприятий, направленных на развитие грузовой базы, флота, транспортной и инфраструктуры безопасности. Согласно плану, годовой грузопоток по СМП должен составить в 2030 году 150 млн тонн, 2035 году — 220 млн тонн.

Грузоперевозки по Севморпути за 2023 год составили 36,25 млн тонн.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».