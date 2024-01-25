Чередой праздничных мероприятий в Мурманске отметят День российского студенчестваПлюсы аренды студии в Казани
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.01.24 13:30

Новые проекты на СМП обеспечат в следующем десятилетии кратное увеличение грузопотока - Алексей Чекунков

Новые проекты на Северном морском пути обеспечат в следующем десятилетии кратное увеличение грузопотока, который превысит 200 млн тонн в год. Такое заявление сделал вчера министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, выступая в Совете Федерации на правительственном часе.

Как сообщает телеграм-канал правительства РФ, министр также отметил, что для России Арктика является источником экспортных товаров, для остального мира — самым коротким морским путем из Европы в Азию. Для 795 проектов на Севморпути привлечены инвестиции в общей сумме 1,8 трлн рублей, создается 42 тысячи новых рабочих мест.

По словам Алексея Чекункова, новым перспективным направлением является арктический туризм. Турпоток в Арктику в 2023 году превысил 1,1 млн человек.

В рамках проекта «Арктическая ипотека» более 1 тысячи северян уже купили новое жильё по льготной ставке, более 5 тысяч участков получили участки по программе «Гектар в Арктике».

Напомним, Северный морской путь определён одним из стратегических приоритетов развития России. В августе 2022 года правительство РФ утвердило план развития Севморпути до 2035 года, в который вошло 155 мероприятий, направленных на развитие грузовой базы, флота, транспортной и инфраструктуры безопасности. Согласно плану, годовой грузопоток по СМП должен составить в 2030 году 150 млн тонн, 2035 году — 220 млн тонн.

Грузоперевозки по Севморпути за 2023 год составили 36,25 млн тонн.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День студента в СЗФО: насколько бизнес заинтересован в молодёжи и на каких специалистов велик спрос
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Давид Осипович
20.01.24 22:06
Оценивать развитие региона надо было в промёрзшем здании бывшего пельменного цеха МРК, что на просторах безлюдной территории бывшего ММРП...
Комментарий к новости:Первый зампреда комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов на встрече с губернатором Андреем Чибисом высоко оценил развитие нашего региона
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Комментарий к новости:В Мурманской области активно проходит сбор подписей северян в поддержку кандидатуры Владимира Путина на выборах Президента России
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Россия вне зоны доступа». Познавательная программа (12+)16:00«Русский след». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области цены на куриные яйца продолжили рост, а по России уже отмечается снижение-PRO Валюту (16+)Нефтяные цены умеренно поднимаются, американская валюта и евро подорожали-PRO Энергетику (18+)На выставке «Россия» подписано соглашение о развитии системы теплоснабжения Кировска-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 января-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика