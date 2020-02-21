Новые производственные рекорды установлены в Мурманском морском торговом порту

Новый производственный рекорд установлен в Мурманском морском торговом порту: на причале № 14 грузового района № 2 на борт судна «NEW ATHENS», относящегося к классу Capesize, погружены 157451 тонна угля. Предыдущий рекорд был установлен в ноябре 2019 года и составил 156898 тонн. В настоящий момент балкер вышел из Мурманского морского торгового порта и следует в индийский порт Кришнапатнам. Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов, поздравил всех, кто участвовал в рекордной операции.

«На самом деле, это достижение всех работников предприятия, всей команды Мурманского морского торгового порта, потому что без качественного эффективного труда всех служб и подразделений, без тесного взаимодействия с коллегами из других предприятий группы компаний СУЭК и партнерами из ОАО «РЖД» не будет никаких рекордов. Грамотная общая работа – это залог наших общих достижений», - сказал Алексей Рыкованов.

Суда класса Capesize (от англ. «cape» – мыс, «size» – размер) являются одними из самых больших в современном торговом флоте. Свое название они получили потому, что из-за своих больших размеров не могут проходить через Панамский или Суэцкий каналы и вынуждены огибать мыс Горн в Южной Америке и мыс Доброй Надежды на юге Африки. Длина «NEW ATHENS» составляет 287 метров. В европейской части России суда таких размеров может принимать и обрабатывать только Мурманский морской торговый порт.

Ювелирно точная постановка морского гиганта у причала № 14 ММТП стала возможна благодаря грамотному взаимодействию портовиков – диспетчеров и стивидоров - с лоцманской службой Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт». Погрузка «морского тяжеловеса» у мурманских причалов продолжалась в течение пяти дней. По итогам погрузочно-разгрузочной операции был также зафиксирован рекорд интенсивности обработки – 35,05 тысячи тонн в сутки. Его автором стала укрупненная комплексная бригада № 2.

Как отметил А. Рыкованов, в Мурманском морском торговом порту уделяется особое внимание работе с крупнотоннажными судами. Это направление в морских грузоперевозках активно развивается во всем мире, поскольку позволяет повысить экономическую эффективность транспортно-логистических операций.

«В течение 2020 года ожидается заход в Мурманский морской торговый порт не менее семи крупнотоннажных судов. Это выгодно судовладельцам, грузоотправителям, и при этом оказывается меньшая нагрузка на окружающую среду. Мы работаем над расширением программы обработки судов класса Capesize», - сказал А. Рыкованов.

Следует добавить, что 2020 год стал юбилейным с точки зрения заходов судов класса Capesize в Мурманский морской торговый порт. Первое судно пришвартовалось к причалам предприятия 20 лет назад, это был теплоход «PAPA». Ожидается, что следующее крупнотоннажное судно придет в Мурманский морской торговый порт уже в марте.