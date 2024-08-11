Новые пространства для прогулок появились у юных мурманчан

Две современные игровые и одна спортивная площадки оборудованы на территории детского сада №50 на улице Новое Плато, 17. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, готовый объект оценила заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

Прогулочные пространства учреждения давно нуждались в обновлении. Для активного времяпрепровождения на свежем воздухе ребятам не хватало оборудования: качелей, горок и каруселей.

В августе 2023 года этот вопрос на «прямой линии» главы региона Андрея Чибиса подняла жительница заполярной столицы. Инициативная группа педагогов и родителей разработала дизайн-проект, который одержал победу в губернаторской программе «На Севере — твой проект» и был реализован этим летом на территории детского сада.

Пространства оформлены в едином морском стиле. Оборудование подбиралось с учетом особенностей здоровья детей, посещающих учреждение. Уложено бесшовное безопасное покрытие.

Напомним, в 2024 году на территории Мурманска в рамках программы «На Севере — твой проект реализуются 10 инициатив. Уже 10 августа на портале «Наш Север» откроется новое голосование — мурманчане смогут выбрать проекты, которые будут реализованы в следующем сезоне.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28256&page=1