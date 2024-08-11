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Мурманская область. Арктика (16+)11.08.24 12:00

Новые пространства для прогулок появились у юных мурманчан

Две современные игровые и одна спортивная площадки оборудованы на территории детского сада №50 на улице Новое Плато, 17. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, готовый объект оценила заместитель главы администрации города Мурманска Людмила Левченко.

Прогулочные пространства учреждения давно нуждались в обновлении. Для активного времяпрепровождения на свежем воздухе ребятам не хватало оборудования: качелей, горок и каруселей.

В августе 2023 года этот вопрос на «прямой линии» главы региона Андрея Чибиса подняла жительница заполярной столицы. Инициативная группа педагогов и родителей разработала дизайн-проект, который одержал победу в губернаторской программе «На Севере — твой проект» и был реализован этим летом на территории детского сада.

Пространства оформлены в едином морском стиле. Оборудование подбиралось с учетом особенностей здоровья детей, посещающих учреждение. Уложено бесшовное безопасное покрытие.

Напомним, в 2024 году на территории Мурманска в рамках программы «На Севере — твой проект реализуются 10 инициатив. Уже 10 августа на портале «Наш Север» откроется новое голосование — мурманчане смогут выбрать проекты, которые будут реализованы в следующем сезоне.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28256&page=1

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Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
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