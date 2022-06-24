Новые «пряники» работодателей для потенциальных сотрудников

Работодатели всё чаще стали предлагать соискателям компенсацию, льготы для путешествий, а также награждать лучших сотрудников путешествиями, в том числе заграницу. Только с начала июня работодатели СЗФО разместили более 500 новых вакансий, в которых среди прочих льгот упоминают именно путешествия. Это почти в 2 раза больше, чем в июне 2021 года. Подробности – в обзоре.

Анализ рынка труда Северо-Запада в июне показал, что работодатели СЗФО действительно стали чаще предлагать потенциальным новым работникам компенсацию путешествий, а также льготы, скидки на путешествия и даже поездки заграницу лучшим сотрудникам. Прирост таких вакансий за год составляет 190%.

Чаще всего оплатить/компенсировать путешествие своим работникам или предоставить льготы в санаторий готовы компании из сферы ретейла (32% вакансий от всего объема в июне), компании, оказывающие услуги бизнесу (18%), ИТ-компании (13%), финансовый сектор и банки (12%), транспортные организации (9%), строительные компании и ресторанно-гостиничный бизнес (по 4% в каждой области).

Как правило, подобные льготы предлагаются в вакансиях для работников сферы продаж, менеджеров по работе с клиентами, ИТ-специалистам, административному персоналу, маркетологам, пиарщикам, строителям, бухгалтерам и банковским служащим.

В разрезе регионов: больше всего вакансий с оплатой\компенсаций путешествий для сотрудников размещают работодатели из Петербурга (69% от всего объёма по СЗФО в июне), на втором месте - компании из Калининградской и Ленинградской областей (по 5% в каждом регионе). На третьем оказалась Новгородская область – в июне работодатели этого региона опубликовали 3% таких вакансий. Также есть подобные вакансии в Карелии, Архангельской и Псковской областях (по 2% в каждом регионе), по 1% вакансий приходится на Коми и НАО.

Рейтинг вакансий с оплатой\компенсацией путешествий для сотрудников, СЗФО: