Новые «пряники» работодателей для потенциальных сотрудников
Работодатели всё чаще стали предлагать соискателям компенсацию, льготы для путешествий, а также награждать лучших сотрудников путешествиями, в том числе заграницу. Только с начала июня работодатели СЗФО разместили более 500 новых вакансий, в которых среди прочих льгот упоминают именно путешествия. Это почти в 2 раза больше, чем в июне 2021 года. Подробности – в обзоре.
Анализ рынка труда Северо-Запада в июне показал, что работодатели СЗФО действительно стали чаще предлагать потенциальным новым работникам компенсацию путешествий, а также льготы, скидки на путешествия и даже поездки заграницу лучшим сотрудникам. Прирост таких вакансий за год составляет 190%.
Чаще всего оплатить/компенсировать путешествие своим работникам или предоставить льготы в санаторий готовы компании из сферы ретейла (32% вакансий от всего объема в июне), компании, оказывающие услуги бизнесу (18%), ИТ-компании (13%), финансовый сектор и банки (12%), транспортные организации (9%), строительные компании и ресторанно-гостиничный бизнес (по 4% в каждой области).
Как правило, подобные льготы предлагаются в вакансиях для работников сферы продаж, менеджеров по работе с клиентами, ИТ-специалистам, административному персоналу, маркетологам, пиарщикам, строителям, бухгалтерам и банковским служащим.
В разрезе регионов: больше всего вакансий с оплатой\компенсаций путешествий для сотрудников размещают работодатели из Петербурга (69% от всего объёма по СЗФО в июне), на втором месте - компании из Калининградской и Ленинградской областей (по 5% в каждом регионе). На третьем оказалась Новгородская область – в июне работодатели этого региона опубликовали 3% таких вакансий. Также есть подобные вакансии в Карелии, Архангельской и Псковской областях (по 2% в каждом регионе), по 1% вакансий приходится на Коми и НАО.
Рейтинг вакансий с оплатой\компенсацией путешествий для сотрудников, СЗФО:
- Менеджер прямых продаж, от 70 000 руб. на руки, Великие Луки, https://spb.hh.ru/vacancy/66634031;
- Начинающий специалист, до 35 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/54759384, Псков;
- Машинист крана автомобильного, https://spb.hh.ru/vacancy/66870531, Карелия;
- Энергетик, https://spb.hh.ru/vacancy/66585419, Петрозаводск;
- Продавец-консультант, Кудрово, от 40 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/55441599;
- Специалист офиса продаж и обслуживания, от 40 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/38404485, Мурманск;
- Менеджер по развитию партнерской сети, от 80 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54770185, Мурманск
- Начинающий специалист, от 50 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/66109681, Ковдор;
- Менеджер в салон связи, от 35 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/55222961, Великий Новгород;
- Сотрудник склада, от 34 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/66530662, Новгородская область;
- Специалист по работе с клиентами в офис банка, от 40 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/54421868, Гусев;
- Специалист пункта выдачи заказов, Сосновый Бор, от 27 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66740122
- Продавец-консультант, от 40 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/55862039, Выборг;
- Менеджер по продажам, Гатчина, до 40 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/47499095;
- Визовый менеджер, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66802969, Калининград;
- Специалист технической поддержки, до 60 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/66952153, Калининград;
- Менеджер по работе с крупными корпоративными клиентами, https://spb.hh.ru/vacancy/52846864, Архангельск;
- Водитель-курьер на личном автомобиле, до 60 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66806869, Архангельск
- Директор магазина, Усинск, до 55 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55183621;
- Кредитный специалист в торговую сеть "Эльдорадо", до 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66920558, Архангельск;
- Директор офиса продаж и обслуживания, от 50 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/66871004, Воркута;
- Главный специалист отдела урегулирования убытков по КАСКО, ДГО, ОСАГО, https://spb.hh.ru/vacancy/66816740, Санкт-Петербург
- Персональный менеджер, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/66914687, Санкт-Петербург;
- Представитель банка, от 80 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/66807267, Санкт-Петербург;
- Экономист финансового департамента, до 46 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55195867, Санкт-Петербург;
- Смотритель ЖК, до 40 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/66952189, Санкт-Петербург;
- Ведущий инженер по тестированию на проникновение, до 3 500 USD на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/55164461, Санкт-Петербург;
- Фотограф в развлекательный центр, до 70 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/66960242, Санкт-Петербург;
- Ночной аудитор, от 50 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/66652486, Санкт-Петербург.