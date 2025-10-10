Мурманская область. Арктика (16+)10.10.25 08:45
Новые работы Марии Тюлюновой – на персональной выставке
На этой неделе в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоялось открытие персональной выставки Марии Тюлюновой.
Мария Владимировна Тюлюнова – живописец, художник декоративно – прикладного искусства, член Союза художников России.
Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, на выставке на ряду с уже знакомыми зрителю работами, можно будет увидеть новые работы, несвойственные ранее творчеству автора. Вязаные крючком панно, одежда, керамика, декоративные живописные натюрморты будут соседствовать с этюдами пейзажей северной и крымской природы, цветочными натюрмортами, ботаническими живописными листами.
