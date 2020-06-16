Новые рельсы и «умные» светофоры для жителей древнего города

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат и представители Октябрьской железной дороги ещё раз обсудили вопросы, связанные с минимизацией неудобств для жителей города Кола после запуска резервной ветки железной дороги. Мера вынужденная. Через Колу в Мурманск пойдут грузовые составы с топливом, необходимым для всего региона. Пока идёт ремонт рухнувшего моста в районе посёлка Молочный, который должен завершиться в октябре этого года, другого железнодорожного пути в областной центр просто нет.

На данный момент железнодорожники сняли старые рельсы, проходящие через центр Колы. Участок протяженностью 1100 метров заменят на современный, применив «бесшовную технологию». Вместо деревянных шпал уложат бетонные, сами рельсы будут без стыков. В конечном итоге это позволит снизить шум от проходящих через город тепловозов. Работы планируют завершить в ближайшее время, уже 23 числа через резервный перегон пойдут первые составы.

- Бесстыковой путь на бетонном основании - это самый современный вид железнодорожного пути, - отметил представитель службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги Василий Рябков. - Он обеспечивает малую шумность и низкую вибрацию. Такая магистраль будет создавать минимальные неудобства для жителей города Кола.

На особом контроле и вопрос безопасности пешеходов. В Коле уже начались работы по обустройству нового светофорного объекта, который разместится на пересечении проспектов Защитников Заполярья и Миронова. Комплекс, который будет включать в себя два пешеходных перехода, заработает к 22 июня. При этом перебежать железную дорогу в неположенном месте не удастся. Вдоль ветки установят ограждение. К этому же сроку откроется и еще один пешеходный переход, он будет смонтирован на станции Кола. Средства на эти работы, порядка 1,5 миллиона рублей, выделены из резервного фонда Кольского района.

- Жители Колы ни в коем случаи не будут отрезаны от основных дорог. После введения «умного» светофорного комплекса очереди на переезде, даже если они и возникнут, займут минимальное количество времени, - подчеркнул глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Прорабатываются и вопросы пожарной безопасности, а также оказания экстренной помощи жителям Колы, которые живут ниже переезда.

Решен и вопрос с парковкой для личного автотранспорта колян. Ее оборудуют на верхней площади проспекта Миронова. Автолюбители смогут оставлять свои машины за переездом и не тратить с утра время на ожидание у шлагбаума.

Достигнута с железной дорогой и договоренность о том, что движение поездов через центр Колы не будет превышать двух с небольшим часов в сутки. Изначально речь шла о четырёх часах.

Администрация Кольского района также прорабатывает вопрос о замене окон в домах, которые выходят на железнодорожную ветку. Старые рамы планируют заменить на современные, шумиоизоляционные. Списки уже подготовлены и переданы в РЖД.

Специалисты Октябрьской железной дороги также приступили к тщательному обследованию действующего железнодорожного моста через реку Кола. Уже скоро по нему и пойдет основной поток грузов на Мурманск. На объекте дежурят сотрудники ведомственной охраны. Их первоочередная задача - ещё раз напомнить жителям Колы о том, что данный мост не предназначен для пешеходных прогулок. Проходящие составы могут представлять реальную опасность. При этом за нарушение правил безопасности нарушителю грозит серьёзный административный штраф. Альтернативный пешеходный переход находится буквально в нескольких метрах. Автомобильный мост через реку Кола оборудован удобными проходами и специальными ограждениями, сообщает администрация Кольского района.