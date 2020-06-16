Новые рельсы и «умные» светофоры для жителей древнего города
Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат и представители Октябрьской железной дороги ещё раз обсудили вопросы, связанные с минимизацией неудобств для жителей города Кола после запуска резервной ветки железной дороги. Мера вынужденная. Через Колу в Мурманск пойдут грузовые составы с топливом, необходимым для всего региона. Пока идёт ремонт рухнувшего моста в районе посёлка Молочный, который должен завершиться в октябре этого года, другого железнодорожного пути в областной центр просто нет.
На данный момент железнодорожники сняли старые рельсы, проходящие через центр Колы. Участок протяженностью
- Бесстыковой путь на бетонном основании - это самый современный вид железнодорожного пути, - отметил представитель службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги Василий Рябков. - Он обеспечивает малую шумность и низкую вибрацию. Такая магистраль будет создавать минимальные неудобства для жителей города Кола.
На особом контроле и вопрос безопасности пешеходов. В Коле уже начались работы по обустройству нового светофорного объекта, который разместится на пересечении проспектов Защитников Заполярья и Миронова. Комплекс, который будет включать в себя два пешеходных перехода, заработает к 22 июня. При этом перебежать железную дорогу в неположенном месте не удастся. Вдоль ветки установят ограждение. К этому же сроку откроется и еще один пешеходный переход, он будет смонтирован на станции Кола. Средства на эти работы, порядка 1,5 миллиона рублей, выделены из резервного фонда Кольского района.
- Жители Колы ни в коем случаи не будут отрезаны от основных дорог. После введения «умного» светофорного комплекса очереди на переезде, даже если они и возникнут, займут минимальное количество времени, - подчеркнул глава администрации Кольского района Александр Лихолат. – Прорабатываются и вопросы пожарной безопасности, а также оказания экстренной помощи жителям Колы, которые живут ниже переезда.
Решен и вопрос с парковкой для личного автотранспорта колян. Ее оборудуют на верхней площади проспекта Миронова. Автолюбители смогут оставлять свои машины за переездом и не тратить с утра время на ожидание у шлагбаума.
Достигнута с железной дорогой и договоренность о том, что движение поездов через центр Колы не будет превышать двух с небольшим часов в сутки. Изначально речь шла о четырёх часах.
Администрация Кольского района также прорабатывает вопрос о замене окон в домах, которые выходят на железнодорожную ветку. Старые рамы планируют заменить на современные, шумиоизоляционные. Списки уже подготовлены и переданы в РЖД.
Специалисты Октябрьской железной дороги также приступили к тщательному обследованию действующего железнодорожного моста через реку Кола. Уже скоро по нему и пойдет основной поток грузов на Мурманск. На объекте дежурят сотрудники ведомственной охраны. Их первоочередная задача - ещё раз напомнить жителям Колы о том, что данный мост не предназначен для пешеходных прогулок. Проходящие составы могут представлять реальную опасность. При этом за нарушение правил безопасности нарушителю грозит серьёзный административный штраф. Альтернативный пешеходный переход находится буквально в нескольких метрах. Автомобильный мост через реку Кола оборудован удобными проходами и специальными ограждениями, сообщает администрация Кольского района.