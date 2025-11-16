Новые решения для реальных проблем: итоги конференции о поддержке северян с инвалидностью

В Мурманске завершилась двухдневная конференция «Равенство возможностей», которая собрала более 80 участников. Это была уже десятая, юбилейная встреча.

На конференции обсудили важные вопросы: как улучшить реабилитацию для детей и взрослых; как развивать систему ранней помощи семьям; как сделать среду более доступной; как поддерживать участников СВО, получивших ранения.

В разговоре участвовали не только сотрудники соцучреждений, но и представители образования, здравоохранения, университета и сами общественники. Такой подход помогает находить более практичные решения.

Конференция работает уже 11 лет, и многие идеи с предыдущих встреч уже реализуются в области. Это помогает постепенно менять к лучшему жизнь людей с инвалидностью.

Фото (областная газета «Мурманский вестник»): https://gov-murman.ru/info/news/557065/#&gid=1&pid=4