Новые резиденты Арктической зоны инвестируют в Мурманскую область более 13 миллиардов рублей

Статус резидента Арктической зоны в Мурманской области получили ещё четыре проекта компаний «АРКТИК СТРОЙ», «Антей Север», «Природа ДОЗ» и «АРТЕК».

Компания «Антей Север» планирует реализовать в Мурманске инвестиционный проект по созданию многофункционального комплекса по добыче, хранению и переработке краба и рыбы. Также предусмотрены строительство новых и модернизация существующих краболовных судов.

«Объём инвестиций по проекту составляет 13,8 миллиарда рублей. Инвестор создаст 403 новых рабочих места для северян», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Проект компании «АРКТИК СТРОЙ» предусматривает строительство магазина и торгово-офисного помещения за 33 миллиона рублей. Будет создано 2 новых рабочих места.

Резидент «Природа ДОЗ» планирует модернизацию деревообрабатывающего завода в Верхнетуломском на 11 миллионов рублей. Реализация проекта позволит открыть 15 новых рабочих мест.

Компания «АРТЕК» создаст мастерскую по производству щитов автоматического управления. Объём инвестиций 1 миллион рублей, будет создано 7 новых рабочих мест.

На сегодняшний день в Мурманской области зарегистрировано 106 резидентов АЗ РФ. Общий объём инвестиций по проектам составляет 142,2 миллиарда рублей, сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики.