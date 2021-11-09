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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.21 16:00

Новые резиденты Арктической зоны РФ инвестируют в Мурманскую область более 2 миллиардов рублей

Ещё три проекта, которые будут реализованы в Мурманской области, получили государственную поддержку. В реестре резидентов Арктической зоны РФ зарегистрированы ООО «Партнёр», ООО «ДЦ Арктика2» и индивидуальный предприниматель Аркадий Трофимов.

Компания «Партнёр» построит предприятие розничной торговли в Мурманске. Инвестиции составят 20 миллионов рублей. ИП Трофимов А.А. планирует строительство и модернизацию складов в Мурманске и Мончегорске. Инвестиции по проекту: 24 миллиона рублей.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, суть проекта компании «ДЦ Арктика2» – строительство трёх центров обработки данных, оснащенных высокотехнологичными программно-аппаратными комплексами для оказания услуг по предоставлению вычислительной мощности заказчикам. Инвестор вложит в проект 2,224 миллиарда рублей и создаст 180 новых рабочих мест.

«В Мурманской области статус резидента АЗ РФ получили уже 88 проектов на общую сумму инвестиций 132,7 миллиарда рублей. Реализация проектов предусматривает создание 3909 новых рабочих мест. Важно отметить, что эта поддержка в виде налоговых и административных преференций, а также всесторонняя помощь на протяжении всего срока реализации проекта от региональных властей, доступны как крупным проектам, так и малому бизнесу», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
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