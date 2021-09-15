Новые резиденты Арктической зоны РФ от Мурманской области откроют производство мебели и творческое пространство

В Мурманской области ещё две компании получили статус резидента Арктической зоны РФ. Преференции получили ООО «Алёнка» и ООО «БаренцДом».

Инвестиционный проект компании «БаренцДом» предусматривает создание самой северной арт-резиденции с обустроенным причалом на берегу Баренцева моря в Печенгском округе. Инвестиции в проект составят 10 миллионов рублей, будет создано 3 новых рабочих места.

Компания «Алёнка» откроет в Мурманске новое производство мебели на заказ. Инвестиции в проект составят 1,7 миллиона рублей, будет создано 2 новых рабочих места.

«Статус резидента получили еще два проекта малого и среднего бизнеса, что подтверждает востребованность и доступность этой поддержки. Мы стараемся максимально информировать бизнес-сообщество о возможности получения преференций в Арктической зоне, проводим форумы, консультации и это приносит свои плоды, – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова. – Напомню, всего у нас 73 резидента, которые в сумме инвестируют в регион более 91 миллиарда рублей».