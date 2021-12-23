Новые резиденты АЗ РФ построят в Мурманской области акваферму и базу отдыха

В Мурманской области зарегистрированы два новых резидента Арктической зоны РФ. Статус получили ООО «Порчниха» и индивидуальный предприниматель Василий Шаповалов.

Целью инвестиционного проекта компании «Порчниха» является строительство аквафермы по выращиванию форели садковым способом в Ловозерском районе. Объём инвестиций по проекту составляет 26 миллионов рублей.

Индивидуальный предприниматель Василий Шаповалов планирует построить базу отдыха у озера Окунёвое в Мурманске.

«Ещё один проект в сфере развития туризма получил государственную поддержку. Напомню, треть наших резидентов – туристические проекты, многие из них в сегменте малого и среднего бизнеса. Инвестор планирует вложить в строительство 4 миллиона рублей и реализовать проект в 2025 году», – пояснила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, всего статус резидента АЗ РФ в Мурманской области получили 102 проекта с общим заявленным объемом инвестиции более 128 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать более 4100 новых рабочих мест.

Подробнее ознакомиться с условиями и подать документы на получение статуса резидента АЗ РФ можно через электронный кабинет на инвестиционном портале Арктической зоны России.