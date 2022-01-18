Новые резиденты АЗ РФ в Мурманской области займутся развитием туризма и выловом морепродуктов

В Мурманской области зарегистрировано два новых резидента Арктической зоны РФ. Статус и преференции получили ООО «Северная усадьба рыбака» и ООО «ЛАЙФИКС ФУДС».

Компания «Северная усадьба рыбака» планирует построить туристический комплекс в Печенгском округе. Инвестиции в проект составят 17,6 миллиона рублей, будет создано пять новых рабочих мест.

«ЛАЙФИКС ФУДС» реализует проект по вылову и переработке морепродуктов: морского ежа, модиолуса и ламинарии. Реализовывать продукцию руководство компании планирует в том числе на территории Мурманской области. Объём инвестиций составляет порядка 17 миллионов рублей, предусмотрено создание 28 новых рабочих мест.

«Сегодня еще один проект в сфере туризма получил государственную поддержку. Печенгский округ – направление, которое с каждым годом набирает популярность для отдыха как гостей, так и местных жителей, и улучшение инфраструктуры – один из приоритетов. Всего статус резидента Арктической зоны в Мурманской области получили 113 компаний. Напомню, они инвестируют в регион 142,3 миллиарда рублей», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, получить преференции Арктической зоны может проект стоимостью от 1 миллиона рублей. Ознакомиться с условиями получения статуса резидента АЗ РФ и подать заявку можно на официальном сайте.