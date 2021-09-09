Новые рояль, ксилофон и барабаны появились в детской музыкальной школе Североморска

В Детской музыкальной школе им. Э.С. Пастернак в Североморске появились новые музыкальные инструменты. С просьбой об их приобретении к губернатору Мурманской области Андрею Чибису в прошлом году обратились ученики школы.

Теперь в большом концертном зале школы по поручению главы региона установлен рояль фирмы «C. Bechstein Academy» стоимостью 5,2 млн рублей, который был приобретён за счёт средств областного и муниципального бюджетов. Качественный и профессиональный инструмент поможет раскрыть таланты учеников школы и позволит разнообразить культурную жизнь Североморска.

Кроме того, по соглашению между Министерством культуры Мурманской области и Минпромторга России в школу поставлены новые ксилофон и набор барабанов общей стоимостью более 120 тысяч рублей.

В торжественной обстановке юные «звёздочки» флотской столицы – ученики музыкальной школы Адриана Егорова, Вера Савич, Виктор и Алёна Мироновы, Ия Жук и ансамбль ударных инструментов «SeverБит» – продемонстрировали исполнительское мастерство и показали возможности новых инструментов.

В рамках презентации и.о. главы регионального Минкульта Тимур Давлетшин также осмотрел учебные классы школы и познакомился с коллективом учреждения.

«За почти 70 лет существования школа удостоена многих званий и наград. Здесь работают высококлассные педагоги, а воспитанники занимают призовые места на разнообразных конкурсах. Я желаю ученикам и педагогам новых проектов, побед и свершений!», – отметил Тимур Давлетшин.

Как сообщает региональное Министерство культуры, североморская детская музыкальная школа была открыта в 1953 году, через два года после образования города Североморска, и сразу стала одним из центров культурной жизни флотской столицы. Особые страницы истории школы связаны с именем заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина Североморска Эсфири Семеновны Пастернак, которая возглавляла это учебное заведение почти сорок лет – с 1968 по 2005 год. Школа славится своими детскими творческими коллективами, которые выступают не только в городах России, но и за рубежом, где представляют свой любимый город, северный край и русскую национальную культуру.