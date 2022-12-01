Новые рубежи контроля соблюдения правил дорожного движения в Мурманской области появятся до конца года

В Мурманской области заключён государственный контракт на поставку стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Стационарные комплексы фотовидеофиксакции планируется установить на следующих автомобильных дорогах общего пользования:

- улица Ломоносова (2 комплекса) и проспект Ленина (2 комплекса) в Мурманске,

- автодорога Мишуково – Снежногорск, км 36 - км 38 (2 комплекса),

- автоподъезд к Оленегорску, км 1,

- автоподъезд к Кильдинстрою,

- автоподъезд к Апатитам, км 0,

- объездная дорога Апатит, км 1,

- автодорога Заполярный - Сальмиярви, км 24,

- автоподъезд к Полярным Зорям,

- автодорога Умба-Кандалакша, км 108.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, стационарные комплексы фотовидеофиксации позволят достичь показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги» и принять дополнительные меры по пресечению правонарушений. Установка стационарных комплексов фотовидеофиксации будет осуществлена до конца текущего года.