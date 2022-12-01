Новые рубежи контроля соблюдения правил дорожного движения в Мурманской области появятся до конца года
В Мурманской области заключён государственный контракт на поставку стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.
Стационарные комплексы фотовидеофиксакции планируется установить на следующих автомобильных дорогах общего пользования:
- улица Ломоносова (2 комплекса) и проспект Ленина (2 комплекса) в Мурманске,
- автодорога Мишуково – Снежногорск, км 36 - км 38 (2 комплекса),
- автоподъезд к Оленегорску, км 1,
- автоподъезд к Кильдинстрою,
- автоподъезд к Апатитам, км 0,
- объездная дорога Апатит, км 1,
- автодорога Заполярный - Сальмиярви, км 24,
- автоподъезд к Полярным Зорям,
- автодорога Умба-Кандалакша, км 108.
Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, стационарные комплексы фотовидеофиксации позволят достичь показателя национального проекта «Безопасные качественные дороги» и принять дополнительные меры по пресечению правонарушений. Установка стационарных комплексов фотовидеофиксации будет осуществлена до конца текущего года.