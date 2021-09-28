Новые рыбообрабатывающие предприятия - вдали от побережья?

«Мурманчанам могут предложить треску из Подмосковья», - с таким заголовком вышла заметка на ИА «СеверПост», в которой сообщается, что Росрыболовство намерено обсудить с рыбаками возможность строительства новых рыбообрабатывающих предприятий вдали от побережья.

Там считают, что на новом этапе инвестиционных квот есть возможность создания предприятий в центральных регионах, но с чёткой аргументацией инициаторов.

В качестве аргумента приводится лучшая кадровая обеспеченность и доступность основных рынков сбыта.

«Если прибрежные заводы в большей степени ориентированы на первичную переработку, хотя и глубокую, то предприятия, которые предполагается строить в центральных регионах, должны быть рассчитаны на выпуск более широкой линейки продукции. Таким образом, эти заводы могли бы способствовать развитию потребления рыбы на внутреннем рынке», — прокомментировал идею бизнес в интервью «Fishnews» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Мы не отвергаем идею, но понимаем, что будут определенные трудности в администрировании. Тем коллегам, которые выдвигают это предложение, предстоит свою инициативу больше аргументировать и объяснить, какую цель они перед собой видят», — резюмировал он.

Напомним, первые инвестквоты под новые рыбозаводы распределены в 2019 году.