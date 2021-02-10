Новые скидки для мурманчан по городской карте поддержки

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с директором мурманского филиала «Магнит» Хабасом Шуховым. В рамках встречи подписано соглашение об участии магазинов «Магнит» в программе «Городская карта поддержки» по предоставлению скидок на товары и услуги льготным категориям граждан.

С момента открытия и до 11.00 по будням в магазинах торговой сети будет действовать скидка в размере 10% на всю продукцию для всех держателей карт. Исключением являются табачные изделия и товары, участвующие в других акциях, в рамках которых предусмотрены иные дисконтные программы.

– Мы достаточно долго вели переговоры с «Магнитом». И я очень рад, что наши старания увенчались успехом. Мы достигли соглашения, – рассказал Евгений Никора. – Магазинов «Магнит» много в Мурманске. Тем не менее, руководство этой торговой сети планирует увеличить количество своих торговых точек, несмотря на все сложности настоящего времени. Растущий территориальный охват положительно скажется на доступности магазинов для льготных категорий граждан. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы продолжим вести переговоры с другими нашими партнерами, которые продают товары и оказывают услуги населению города Мурманска.

– Инициатива по созданию дополнительных мер поддержки для льготных категорий северян со стороны администрации города Мурманска очень важна, – подчеркнул Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области. – Уверен, что социальная программа «Городская карта поддержки» будет успешно развиваться и в будущем. Сегодняшнее соглашение с руководством сети магазинов «Магнит» очередное тому подтверждение. Такая помощь гражданам стала бы более чем уместной и на региональном уровне. Полагаю, что администрациям и других муниципалитетов можно развивать и поддерживать эту идею.

– «Магнит» как крупнейшая сеть в Мурманской области старается поддерживать региональные социальные проекты и программы, – рассказал Хабас Шухов. – Мы понимаем свою ответственность и необходимость помочь тем, кто нуждается. Мы рады присоединиться к программе, теперь еще больше жителей области смогут приобретать качественные продукты и товары со скидкой в магазинах нашей сети.

Стоит отметить, что программа «Городская карта поддержки» в Мурманске действует с ноября 2011 года. Благодаря участию в социальной программе крупного российского банка АО «Почта Банк» в 2016 году осуществлена замена карт старого образца на новые, более усовершенствованные карты, которые превратились в полноценный банковский продукт. Подробнее о преимуществах карты рассказала управляющая мурманским областным центром АО «Почта Банк» Валерия Орлова. Она также присутствовала на встрече по подписанию соглашения.

По состоянию на 1 января 2021 года пользователями карт «Городская карта поддержки» являются 29783 мурманчанина.

В настоящее время в социальной программе участвуют 36 субъектов торговли в 139 объектах которых, действуют скидки в размере от 5% до 10%.