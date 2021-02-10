ММТП принял суперэкологичное судноВ Апатитах состоится конкурс ледяных скульптур «Бешеная пила»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)10.02.21 17:45

Новые скидки для мурманчан по городской карте поддержки

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора встретился с директором мурманского филиала «Магнит» Хабасом Шуховым.  В рамках встречи подписано соглашение об участии магазинов «Магнит» в программе «Городская карта поддержки» по предоставлению скидок на товары и услуги льготным категориям граждан.

С момента открытия и до 11.00 по будням в магазинах торговой сети будет действовать скидка в размере 10% на всю продукцию для всех держателей карт. Исключением являются табачные изделия и товары,  участвующие в других акциях, в рамках которых предусмотрены иные дисконтные программы.

– Мы достаточно долго вели переговоры с «Магнитом». И я очень рад, что наши старания увенчались успехом. Мы достигли соглашения, – рассказал Евгений Никора. – Магазинов «Магнит» много в Мурманске. Тем не менее, руководство этой торговой сети планирует увеличить количество своих торговых точек, несмотря на все сложности настоящего времени. Растущий территориальный охват положительно скажется на доступности магазинов для льготных категорий граждан. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы продолжим вести переговоры с другими нашими партнерами, которые продают товары и оказывают услуги населению города Мурманска.

– Инициатива по созданию дополнительных мер поддержки для льготных категорий северян со стороны администрации города Мурманска очень важна, – подчеркнул Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области. – Уверен, что социальная программа «Городская карта поддержки» будет успешно развиваться и в будущем. Сегодняшнее соглашение с руководством сети магазинов «Магнит» очередное тому подтверждение. Такая помощь гражданам стала бы более чем уместной и на региональном уровне. Полагаю, что администрациям и других муниципалитетов можно развивать и поддерживать эту идею. 

– «Магнит» как крупнейшая сеть в Мурманской области старается поддерживать региональные социальные проекты и программы, – рассказал Хабас Шухов. – Мы понимаем свою ответственность и необходимость помочь тем, кто нуждается. Мы рады присоединиться к программе, теперь еще больше жителей области смогут приобретать качественные продукты и товары со скидкой в магазинах нашей сети.

Стоит отметить, что программа «Городская карта поддержки» в Мурманске действует с ноября 2011 года. Благодаря участию в социальной программе крупного российского банка АО «Почта Банк» в 2016 году осуществлена замена карт старого образца на новые, более усовершенствованные карты, которые превратились в полноценный банковский продукт. Подробнее о преимуществах карты рассказала управляющая мурманским областным центром АО «Почта Банк» Валерия Орлова. Она также присутствовала на встрече по подписанию соглашения. 

По состоянию на 1 января 2021 года пользователями карт «Городская карта поддержки» являются 29783 мурманчанина.

В настоящее время в социальной программе участвуют 36 субъектов торговли в 139 объектах которых, действуют скидки в размере от 5% до 10%. 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

Бурак Смирнова Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
08.02.21 16:58
От своего имени и имени всего коллектива МБОУ КШМ выражаю соболезнования родным и близким Василия Николаевича Благова. Это тяжелая утрата не только для родственников, но и для всего коллектива и учащ
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Наталья
07.02.21 22:43
Светлая память Василию Николаевичу. Как за своих родных молюсь за него каждый день, на кладбище всегда посещаю. Таких людей больше не встречаю, к сожалению. Доброе отзывчивое сердце перестало так рано
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
Горожанин.
05.02.21 20:45
Выходит, что в Гаджиево, входящее в городской округ ЗАТО «Александровск», где расположена военно-морская база Северного флота России - страдалицы, есть серьезные коммунальные проблемы. Нам пропаганд
Комментарий к новости:Хроники одной таинственной лужи
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Непридуманная жизнь». Художественный сериал, 7 серия (16+)22:45Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Новые скидки для мурманчан по городской карте поддержки-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 4 копейки, доллар потерял почти 27 копеек-PRO Энергетику (18+)Электроснабжение в Туманном восстановлено-PRO ЖКХ (18+)Со снегом на крышах мурманских домов будут бороться спасатели-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Региональные депутаты предлагают расширить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика