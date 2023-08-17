Новые современные молодёжные пространства открываются в Мурманске

Молодёжные пространства «СОПКИ» созданы по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках стратегического плана «На Севере — жить».

«СОПКИ», открытые на базе «Центра профессионального развития молодежи» (ул. Марата, 16), — это уникальная площадка, на которой собраны востребованные форматы интеллектуального и творческого досуга, в том числе направленные на совершенствование навыков и знаний, необходимых для успешной карьеры. Здесь оборудованы зоны для развития, встреч, семинаров, дискуссий, самостоятельной работы в коворкинге, игровая зона, зона для отдыха с доступом в интернет.

Как сообщает администрация города Мурманска, в январе 2023 года в областном центре открылось ещё одно молодёжное пространство — «СОПКИ.21А» (ул. Софьи Перовский, 21а). Это первый в регионе Центр современного искусства. Здесь проходят выставки и мастер-классы, концерты и кинолектории, а также другие мероприятия.

Сразу два спортивных пространства для молодёжи «СОПКИ. СПОРТ» появятся в 2023 году в Мурманске. Они будут располагаться на ул. Беринга, 24 и на базе Мурманского индустриального колледжа (ул. Подгорная, 80). Посетителям будут доступны беговые дорожки, силовые тренажеры и специальный инвентарь, а также шкафчики для переодевания. Важно, что для молодёжи до 35 лет посещение спортивных пространств будет бесплатным.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке им. В.П. Махаевой (ул. Капитана Буркова, 30) в сентябре откроется пространство «СОПКИ. СЕМЬЯ». В помещении появятся зоны отдыха и обучения, в которых для родителей будут проводить семинары, мастер-классы и встречи с профильными специалистами. Для маленьких мурманчан будет установлено современное игровое оборудование.

На базе филиала №2 МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» (ул. Нахимова, 17) в сентябре появится ещё одно молодёжное пространство под брендом «Сопки». С учетом сохранения библиотечного обслуживания для посетителей будут организованы городская гостиная, библиозал, компьютерный зал, творческая лаборатория, игровая станция с аэрохоккеем и видеоспиннером, а также буфет.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25537&page=1