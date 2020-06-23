Новые спектакли региональных театров увидим этой осенью, если не будем болеть

Во время самоизоляции областные театры продолжали работать над постановками, работа кипела в том числе и дистанционно. Генеральные репетиции двух новых спектаклей на днях завершили сезон.

В Мурманском областном театре кукол состоялась сдача спектакля «Театр военных действий», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Генеральный прогон прошёл 18 июня.

В основе композиции произведения Виктора Астафьева, Николая Никулина, Даниила Гранина. Публике и театру предстоит непростой разговор о том, что война - это не песни о Победе, чистые гимнастерки и новые пилотки, но жизнь и судьба целого народа и каждого в отдельности, а главный подвиг - не убить как можно больше врагов, а при всех ужасах, творящихся вокруг, сохранить милосердие и человечность. Режиссер постановки - Пётр Васильев, художник - Алевтина Торик, композитор - Петр Макаров. Премьера ждёт северян в ноябре 2020 года.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в Мурманском областном драматическом театре 19 июня состоялась генеральная репетиция постановки «Золотой цыплёнок» по пьесе Владимира Орлова. Современная детская сказка-детектив с кражей и погонями, с извечной борьбой добра и зла, в которой, конечно же, побеждает добро. Главные герои - маленький доверчивый Цыплёнок, добрый, отзывчивый Волк и Коварный Лис. Весёлый и уютный спектакль расскажет, как Волк превращается из похитителя и зверя в настоящего папу для Цыплёнка. Режиссёр-постановщик – актриса театра Екатерина Сенченко. Спектакль – её первая работа в качестве режиссёра-постановщика. Над спектаклем также работали художник-постановщик Софья Шахновская, балетмейстер Елизавета Круглова, художник по свету Павел Куделькин. Музыкальное оформление создали Екатерина Сенченко и Анатолий Шахов. В спектакле заняты артисты Николай Глухов, Алексей Кинк, Маргарита Османова, Алексей Худяков.

Премьерные показы «Золотого цыплёнка» пройдут уже в начале следующего, 82-го театрального сезона - зрителей ждут 26 и 27 сентября.