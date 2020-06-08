Новые спортивные объекты будут открыты при мурманских образовательных учреждениях

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев посетил лицей № 2, где на пришкольном участке обновлено футбольное поле и установлена современная универсальная площадка для игровых видов спорта.

– В лицее уже отремонтирована часть внутренних помещений, в прошлом году мы приступили к модернизации спортивной инфраструктуры, – отметил Андрей Сысоев. – В планах благоустроить территорию для сдачи норм ГТО.

Стоит отметить, что оснащение школ, лицеев и гимназий современными спортивными объектами важная задача работы городских властей. В этом году на территории гимназии № 5 появится современная спортплощадка, а возле гимназии № 9 и школы № 11 будут обустроены футбольные поля с искусственным газоном.

Кроме того, в рамках городской программы по обновлению фасадов образовательных учреждений в этом сезоне запланированы работы на четырёх объектах.