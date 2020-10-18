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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.20 07:30

Новые спортивные объекты в Долине Уюта будут готовы в декабре

Работы по комплексному развитию социально-значимого объекта – спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске – вышли на финишную прямую. Вчера их ход проконтролировал вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«В этом году здесь был выполнен большой объём работ. Так, хоккейная коробка готова на 85%. Сейчас завершается устройство кровли, остаются внутренние работы по инженерии. Практически готова «Аллея Славы спортсменов». Уже выполнено благоустройство, посажены хвойные растения. Ждём прибытия малых архитектурных форм», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, уже сделано профилирование биатлонных трасс общей протяженностью 5 километров. На лыжероллерной трассе подрядчику осталось уложить небольшой участок асфальта – это будет сделано, как только позволит погода. Остается вопрос с устройством системы оснежения – оборудование уже прибыло. На следующей неделе приступают к его монтажу.

Как подчеркнул вице-губернатор, работы в «Долине Уюта» должны были завершить в октябре, но объективным причинам, связанным с задержкой поставки материалов из-за закрытия границ, объект будет сдан в эксплуатацию в декабре. Уже этой зимой мурманчане, которые не раз обращали внимание в соцсетях на необходимость реконструкции спорткомплекса, смогут опробовать новый каток и современные лыжные трассы.

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