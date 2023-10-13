Новые стройки в Мурманской области минимально скажутся на спокойствии граждан

Благодаря внесению изменений в законодательство Мурманской области, на стройплощадках жилых домов в Мурманске и крытого бассейна в ЗАТО г. Североморск будут созданы условия для увеличения темпов строительства.

В настоящее время в Мурманске и области ведётся строительство и реконструкции большого количества социально значимых объектов. Постановлением правительства в этот перечень внесены шесть новых объектов, к строительству которых приступят в ближайшее время.

«Напомним, на этих объектах строительства, как и на всех остальных, нельзя будет превышать параметры шума, установленные действующими санитарными нормами и правилами», - подчеркнул первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Изменение в законодательстве также не повлечет за собой ущемление прав граждан на тишину и спокойствие, так как данные изменения не отменяют возможность привлечения нарушителей к административной ответственности.

Фото: https://gov-murman.ru