Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.26 14:00

Новые технологии чаще внедряют в офисах, а не в цехах и на стройках

Россияне оценивают внедрение новых технологий в работе на «троечку», но видят прогресс за два последних года. Однако автоматизация идёт в офисы, а не в цеха: оценки степени использования новых технологий выше всего среди творческих работников и ниже всего среди рабочих. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Средний уровень использования новых технологий в работе россияне оценивают на 3,04 балла из 5. Процессов с использованием и без использования новых технологий примерно поровну в работе у 39% опрошенных. Каждый четвертый (26%) отмечает недостаточный уровень внедрения современного ПО.

3 из 10 россиян (29%) активно используют в работе новые технологии. При этом каждый второй отмечает прогресс в этой сфере за последние два года. 72% в целом положительно относятся к этому процессу, каждый пятый — спокойно.

Закономерно, что самые низкие оценки уровня использования новых технологий оставили сотрудники предприятий со штатной численностью до 15 человек: средний балл — 2,69, а 14% их сотрудников заявили, что новые технологии не используются вовсе. На крупных предприятиях (более 1000 человек) ситуация противоположная: средний балл самый высокий (3,17). Интересно, что за последние два года наиболее заметный прогресс ощутили сотрудники как самых маленьких (54%), так и самых крупных компаний (53%).

Новые технологии активно внедряют в офисах, а не там, где они действительно жизненно необходимы в условиях дефицита персонала, т.е. в производственных цехах и на стройках. Лидерами по интеграции технологий стали творческие профессии, связанные с дизайном и контентом, со средней оценкой 3,45. Средний балл среди офисных сотрудников равен 3,17. При этом для 72% творческих специалистов и 58% офисных работников уровень использования нового ПО за два года вырос. Кардинально иная ситуация у квалифицированных рабочих: их средняя оценка самая низкая (2,66), каждый седьмой (14%) не видит новых технологий в работе вовсе, а каждый второй (49%) не заметил изменений за два года. Инженерно-технические работники в целом оценивают уровень использования новых технологий чуть выше, чем рабочие (на 2,98 балла), но среди инженеров больше всего тех, кто не замечает прогресса (51%).

Отношение к новым технологиям в целом позитивное у большинства опрошенных, а наибольший энтузиазм демонстрируют ИТР и офисные сотрудники (75% и 74% положительных отзывов). Среди творческих профессий, несмотря на высокую степень внедрения новых технологий, положительно настроены 57%, а 29% относятся к процессу спокойно-нейтрально.

Опрос офисных сотрудников показал, что наиболее автоматизированными процессами сегодня являются документооборот (47% респондентов назвали его максимально автоматизированным), анализ данных и взаимодействие с клиентами или персоналом (по 35%), сбор и первичная обработка данных (30%).

При этом непосредственно технологии на основе ИИ используют постоянно 10% «белых воротничков», иногда — ещё 32%.

45% из тех, кто использует ИИ в работе, утверждают, что внедрили его по собственной инициативе. Коллег и руководство назвали инициаторами по 16% респондентов.

Время проведения опроса: 22 ноября — 25 декабря 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: в декабре выдача новых кредитных карт в России снизилась на 5% в годовом сравнении-PRO Валюту (16+)Рубль повышается в ожидании переговоров Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Мурманский регоператор усиливает работу по зачистке контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»