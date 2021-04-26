Новые технологии в культуре - виртуальный концертный зал создают в мурманской детской школе искусств №3

В рамках реализации национального проекта «Культура» в мурманской детской школе искусств №3 ведутся работы по созданию виртуального концертного зала. Кроме того, учреждение будет оснащено новыми музыкальными инструментами, звуковым оборудованием и учебно-методической литературой.

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев проверил очередную стадию ремонта зала.

– Изменился дизайн помещения. Установлены стеновые панели со светодиодной подсветкой, заменены окна, произведен монтаж электросетей. Работы выполнены на 70%, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Но основной этап здесь – установка специального оборудования, благодаря которому технические возможности зала будут на самом высоком уровне.

После открытия виртуального зала мурманчане смогут совершенно бесплатно смотреть онлайн-концерты и представления различных уровней: от локальных до мировых.

Появление такой современной площадки станет отличной возможностью для проведения внеклассных уроков мурманских школьников, считают в Совете депутатов г.Мурманска. Такие неформальные занятия играют важную роль в образовательном процессе. Это позволит заинтересовать ребят и повысить их культурный уровень.

Стоит отметить, что столица Заполярья не первый год активно принимает участие в реализации национального проекта «Культура». Так, в Мурманске в 2019 году была создана первая в России модельная библиотека нового типа на улице Шабалина и открыта первая в России детская модельная библиотека на улице Баумана. В 2020 году выполнено переоснащение по модельному стандарту филиала детской библиотеки на проспекте Ленина, проект которой вошёл в десятку лидеров-победителей по всей России.