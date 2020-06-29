Новые тепловозы 2ТЭ116у эксплуатируются на обходном участке пути под Мурманском
Для работы на новом участке железнодорожного пути Выходной – блокпост
Данная модель тепловоза специально выбрана для минимизации неудобств населения города Кола при организации через него временного движения большого количества поездов. На локомотивах установлена специальная система, предельно уменьшающая выбросы вредных веществ в атмосферу. Еще одна их особенность состоит в низком уровне шума при производстве работ. Мощность каждого тепловоза составляет порядка
На тепловозах 2ТЭ116у в настоящее время работают машинисты из локомотивных депо Мурманск, Кандалакша, Дно и Великие Луки.
Напомним, что на время работ по строительству нового моста через реку Кола железнодорожники организовали движение поездов по обходному участку пути. Для этого было уложено