Новые «Точки роста», «IT-куб» и школьный «Кванториум»: сфера образования Мурманской области прирастает самыми современными центрами

В рамках мероприятий регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в регионе продолжается работа по созданию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в сельских школах и малых городах. Об этом в прямом эфире «2 года за 2 часа» в социальных сетях рассказала заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

По словам вице-губернатора, в 2021 году будет открыто 12 центров «Точка роста». В новом году меняется профиль работы центров. На их площадки будет закуплено новое оборудование для преподавания биологии, химии, физики. Это цифровые ученические лаборатории, препараты и реактивы для практических и лабораторных работ, конструкторы для практики блочного программирования, образовательные наборы по механике, мехатронике, робототехнике. В центрах помимо основных уроков будут проводиться дополнительные занятия, углубляющие знания школьников по этим предметам.

Ещё одно грядущее событие 2021 года, которое анонсировала Елена Дягилева, – открытие центра цифрового образования «IT-куб». Он будет открыт на базе Мурманского колледжа экономики и информатики. Помимо помещений для занятий, там появятся лекторий, серверная и шахматная гостиная. Спецификация центра - программирование на Python и Java, разработка мобильных и VR/AR-приложений, обучение базовым навыкам программирования на C-подобных языках.

Создание «IT-куба» реализуется в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Обучение в центре – первый шаг в профессиональное будущее. Центр предоставляет детям новые возможности профессиональной ориентации и первых профессиональных проб инженерно-технологического и IT-образования, адаптированного к современному уровню развития науки и техники.

Активное участие региона в реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» позволит в 2022 году открыть школьный технопарк «Кванториум» и центр одаренных детей «Полярная звезда».

Технопарк «Кванториум» будет открыт на базе новой школы в ЗАТО г. Североморск. Основная его задача – подготовка молодых кадров по ряду актуальных направлений, от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Центр одаренных детей «Полярная звезда» появится в Мурманске. Его цель – выявление одаренных ребят, обеспечение индивидуальной работы по образовательным программам с проявляющими выдающиеся способности и высокомотивированными детьми и молодежью в регионе.

На данные цели из федерального бюджета привлечено 280,9 млн рублей.