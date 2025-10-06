Новые услуги Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области станут доступны в МФЦ

До конца 2025 года в МФЦ Мурманской области планируется организовать предоставление трех новых государственных услуг Министерства транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области:

- государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним (кроме самоходных машин, военной, специальной и других видов техники Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники);

- проведение технического осмотра самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием;

- приём экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста).

«Обратиться за получением новых услуг в любой центр «Мои документы» в пределах Мурманской области смогут физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Выбор отделения не зависит от места жительства или места пребывания заявителя», – пояснила руководитель ГОБУ «МФЦ Мурманской области» Ольга Ярыченко.

Информация о дате начала предоставления данных услуг будет размещена на официальном сайте www.mfc51.ru, там же можно найти график работы и адреса многофункциональных центров.

В настоящее время в МФЦ Мурманской области организовано предоставление 83 государственных услуг в соответствии с требованиями постановления правительства Мурманской области от 21.07.2016 №353-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами Мурманской области в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554555/#&gid=1&pid=1