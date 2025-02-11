Новые возможности для молодых северян: на грантовую поддержку в рамках губернаторского плана «На Севере – жить» в 2025 году предусмотрено 9,5 млн рублей

10 февраля на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, которое провел глава региона Андрей Чибис, обсудили грантовые возможности молодёжи в текущем году, а также подвели итоги работы в данном направлении за предыдущий период.

«Молодые северяне могут получить финансовую поддержку на реализацию социальных проектов, развитие бизнеса, творческих инициатив из федерального и регионального бюджетов. Это позволяет не только воплощать свои идеи, но и активно участвовать в развитии нашей области, – отметил Андрей Чибис. – Только с 2022 года реализовано более 80 проектов, в регион привлечено свыше 114 млн рублей от Росмолодёжи, Президентских фондов, «Движения Первых», Фонда культурных инициатив».

В числе успешных проектов прошлого года – забег добра в поддержку бездомных животных «Лапы в помощь!», инициатива по поддержке детей с серьёзными заболеваниями и одиноких пожилых людей «Точки ДоброПочты рядом». «ДоброПочта», а также проекты «Регата на Мурмане» и «ПЕРВЫЙ бал».

Финансовая поддержка идей молодых жителей региона является одной из приоритетных задач губернаторского плана «На Севере – жить». Комитетом молодёжной политики Мурманской области с 2021 года ежегодно проводится конкурс на соискание грантов на реализацию молодёжных социально значимых проектов и программ. Принять участие в нём могут как физические лица в возрасте от 18 до 35 лет, так и юридические лица.

В этом году подать заявку станет проще – для юридических лиц конкурсный отбор будет проходить в электронном формате на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Объявление заявочной кампании запланировано на конец февраля. Объём финансирования в 2025 году, предусмотренный в областном бюджете в рамках плана «На Севере – жить», составляет 9,5 млн рублей.

Что касается федеральных грантовых конкурсов, молодые люди и организации Мурманской области уже могут подавать заявки. По 3 марта открыт их приём на конкурс «Движения Первых», по 15 марта – Фонда президентских грантов. 14 февраля будет дан старт новой волне грантов Росмолодёжи.

Губернатор Мурманской области отметил, что для молодых и активных ребят крайне важно понимать, какие инструменты и возможности для них предусмотрены – информация о грантах и конкурсах должна быть максимально доступной для северян.

Подробнее о результатах работы в этом направлении и новых грантовых конкурсах рассказала председатель комитета молодёжной политики Мурманской области Мария Чернышева.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/