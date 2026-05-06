Новые возможности для образования региона: Андрей Чибис подписал соглашение о внедрении платформы «Московская электронная школа»

Губернатор Андрей Чибис 5 мая подписал соглашение о внедрении на территории Мурманской области платформы «Московская электронная школа» (МЭШ) в рамках федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

«Для Мурманской области — это важный и, без преувеличения, стратегический шаг. Мы подписали соглашение, которое открывает новые возможности для развития системы образования региона. Внедрение МЭШ позволит нам создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, повысить доступность и качество образования, обеспечить прозрачность учебного процесса для педагогов, учеников и родителей. При этом регион получает готовую инфраструктуру и поддержку — без необходимости создавать сложные решения с нуля», – отметил глава региона.

Губернатор поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и правительство Москвы за доступ к сервисам «Московской электронной школы», а также выразил благодарность за поддержку министру просвещения России Сергею Кравцову и министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максуту Шадаеву.

Соглашение предполагает поэтапный переход: сначала платформа будет внедрена в пилотных образовательных организациях, после чего масштабирована на всю область.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках двусторонней встречи Андрей Чибис и Сергей Собянин обсудили внедрение платформы в региональную систему образования, а также лучшие практики и цифровые решения, применяемые на территориях.

Фото (пресс-служба мэра и правительства Москвы): https://gov-murman.ru/info/news/567117/#&gid=1&pid=1