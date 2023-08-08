Новые возможности для развития Арктической зоны РФ

Представители АО «Мурманский морской торговый порт» приняли участие в конференции, которая прошла на базе Мурманского арктического университета и была посвящена обсуждению исследовательской программы для выполнения задач в сфере науки и технологий в интересах развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ).

На встрече было отмечено, что решение задач в этой области является одним из приоритетов государственной политики в части социально-экономического развития АЗРФ. Подготовка программы ведётся с учётом обсуждений, состоявшихся на совещании 12 июля 2022 года под председательством заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева.

Выступивший на конференции директор по производству АО «Мурманский морской торговый порт» Виталий Власов отметил, что АО «ММТП» является крупнейшей стивидорной компанией в Арктической зоне Российской Федерации с более чем вековым опытом работы. Предприятие нацелено на внедрение наилучших доступных технологий в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов, а наработанный опыт может быть использован при формировании перспективных планов.

«В наши дни возможности Северного морского пути становятся всё более востребованными. Благодаря этому у нас появляется дополнительная мотивация для развития всех имеющихся возможностей и технологий, которые служат развитию Арктической зоны Российской Федерации. Опыт деятельности Мурманского морского торгового порта – это один из примеров бережного и созидательного отношения к комплексному развитию территории присутствия компании», - подчеркнул Виталий Власов.

Конференция проходила в кабинете логистики Мурманского арктического университета, который был открыт в прошлом году при поддержке Мурманского морского торгового порта. Дизайн-проект кабинета разрабатывался сотрудниками Института креативных индустрий и предпринимательства МАУ и АО «ММТП». Центральным элементом в разработке концепции кабинета стала карта основателя Мурманского морского торгового порта Валериана Ляхницкого. На её основе был выстроен образ будущего интерьера. Кабинет полностью адаптирован к современным потребностям образовательного процесса, учащихся, преподавателей и учебной программы. Аудитория оформлена в корпоративных цветах Национальной транспортной компании, Мурманского морского торгового порта, которому в этом году исполнится 108 лет, и дополнена удобной цветной мебелью. Изображения на стенах выполняют не только декоративную, но и обучающую функцию. Проект создания кабинета логистики в МАУ – это ещё один шаг в совместной работе вуза и старейшего предприятия Мурманска. Его реализация направлена на формирование современной образовательной среды, в том числе, для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент. Логистика и управление предприятием».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252565%2Fwall-149919532_3332