Новые высоты: курс евро подскочил почти на 2,72 рубля, доллар укрепился почти на 2,66 рубля

Центральный Банк России с 21 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 69,0037 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 265,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,3389 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 271,93 копейки.