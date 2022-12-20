Мурманская область. Арктика (16+)20.12.22 16:10
Новые высоты: курс евро подскочил почти на 2,72 рубля, доллар укрепился почти на 2,66 рубля
Центральный Банк России с 21 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 69,0037 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 265,63 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,3389 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 271,93 копейки.
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