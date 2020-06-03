Новые вызовы для мурманских портовиков

«По состоянию на сегодняшний день специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» перенаправили более 10 судов в другие порты, и совместно с грузоотправителями железнорудного концентрата, удобрений, угля и других грузов в настоящее время прорабатывают альтернативные логистические решения, однако, они все будут стоить значительно дороже. Параллельно идёт тесное взаимодействие с ОАО «РЖД» с целью поиска вариантов компенсации ущерба и выгодных тарифных решений, которые позволили бы сохранить объём перевозок по железной дороге», - прокомментировал генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов ситуацию, связанную с аварией на ж/д мосту.

Сегодня выстроенная логистика через Мурманск является самой эффективной для отправки грузов на Китай, Индию и ряд других стран.

Необходимо отметить и тот факт, что АО «ММТП» является единственным предприятием на Северо-Западе РФ, которое способно обрабатывать суда класса «Capesize» вместимостью более 150 тысяч тонн.

«Обрушение моста вблизи станции Выходной вызвало серьёзные нарушения в функционировании огромной логистической цепи, одним из важных элементов которой является АО «ММТП». При этом поставка грузов ж/д сообщением считается ключевой для нас», - подчеркнул А. Рыкованов.

На текущий момент в Мурманском морском торговом порту работы, связанные с железнодорожными операциями приостановлены.

Приостановка грузопотока влечёт за собой не только переполнение складов грузоотправителей, но и снижение интенсивности производства работ АО «ММТП» вплоть до полной остановки деятельности предприятия.

В Мурманском морском торговом порту работает более 1300 человек. По подсчётам специалистов, сбой в поставке груза ж/д транспортом повлечёт за собой простой предприятия и более 80% рабочего персонала.

«В разное время Мурманский морской торговый порт неоднократно сталкивался с различными вызовами, и смело их преодолевал. Остановка жизненно важной артерии, которая обеспечивала градообразующее предприятие грузами со всей страны, требует поиска новых эффективных решений. При этом мы уверены в том, что слаженные действия ОАО «РЖД» и руководства Мурманской области позволят в кратчайшее время восстановить мост, наладить ж/д сообщение и не допустить серьёзных финансовых потерь для промышленных предприятий», - отметил А. Рыкованов.