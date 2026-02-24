ЗАСТРОЙЩИКИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: ПОЛНЫЙ СПИСОК И ОБЗОР КРУПНЫХ КОМПАНИЙТоржественное мероприятие в честь Полярной Олимпиады пройдёт 1 марта в Мурманске
Новые законы, новые технологии: Росреестр повышает эффективность земельного надзора

В сфере земельного надзора грядут серьёзные перемены. Росреестр подготовил законопроект, который призван радикально повысить эффективность использования земель в России. Ключевой элемент реформы — масштабное внедрение современных технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области рассказывает, как это изменит привычный порядок контроля и что ждёт собственников земельных участков.

Технологии на страже земель

Суть нововведений — в переходе от традиционных методов надзора к дистанционному мониторингу с применением высоких технологий. Согласно законопроекту, для обследования земельных участков будут активно использоваться: беспилотники; пилотируемые авиационные системы; данные космической съёмки.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области, поясняет: «Такие инструменты позволят, в первую очередь, оперативно обследовать обширные территории, существенно сократить время проверок и эффективно выявлять нарушения — от несанкционированных свалок до незаконного захвата земель».

Опыт Мурманской области: первые итоги

Практика показывает, что будущее уже наступило. В Мурманской области беспилотники уже активно задействованы в земельном надзоре. Результаты 2025 года впечатляют: обследовано 4019 земельных участков; охвачена территория площадью 2406 га.

Полёты БПЛА проходят на высоте 100–150 метров, что исключает помехи для правообладателей. При этом получаемые фотоматериалы отличаются высокой детализацией — они позволяют с точностью определить границы участков и зафиксировать возможные нарушения.

Плюсы дистанционного контроля

Переход на «воздушное» наблюдение несёт ряд очевидных преимуществ: оперативность. Обследование больших территорий занимает считанные часы, а не дни и недели; прозрачность. Фото- и видеодоказательства исключают спорные трактовки; снижение нагрузки на собственников. Количество очных проверок сокращается — многие нарушения выявляются без прямого контакта с владельцами; безопасность. Инспекторы избегают рисков, связанных с посещением отдалённых или потенциально опасных участков.

Как это работает на практике?

Алгоритм прост: БПЛА проводит аэрофотосъёмку заданного участка. Специалисты анализируют снимки на предмет нарушений (свалок, захламления, смещения границ). Если нарушения очевидны и подтверждаются снимками, это становится основанием для административного взыскания.

При этом закон защищает права собственников. Если у инспектора возникают сомнения в достоверности данных с беспилотника, проводятся дополнительные проверки. Все неясности трактуются в пользу владельца участка.

Что ждёт собственников?

Важно понимать: новые меры не направлены против добросовестных владельцев. Как подчёркивает Анна Бойко, законопроект призван бороться с заброшенными и неэффективно используемыми землями и мотивировать нарушителей привести участки в порядок.

Таким образом, те, кто соблюдает земельное законодательство, не столкнутся с дополнительными ограничениями. А вот владельцам неиспользуемых или захламлённых участков стоит задуматься о приведении территорий в надлежащее состояние.

Взгляд в будущее

Внедрение беспилотников — лишь первый шаг к цифровизации земельного контроля. В перспективе это позволит: создать единую базу данных о состоянии земель; прогнозировать риски (например, эрозию или зарастание) оптимизировать распределение земельных ресурсов.

Реформа, инициированная Росреестром, знаменует переход к «умному» надзору — прозрачному, оперативному и минимизирующему бюрократическую нагрузку. Для России, обладающей огромными территориями, это не просто технологическое обновление, а стратегический шаг к рациональному использованию земельного фонда, уверены в пресс-службе Управления Росреестра по Мурманской области.

