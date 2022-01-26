Новые зоны отдыха, ремонт подъездов, закупка снегоуборочной техники: инициативы северян получат региональную поддержку

В 2022 году поддержку из регионального бюджета в виде субсидий в бюджеты муниципалитетов получат проекты благоустройства, заявленные жителями Кандалакшского, Кольского, Терского, Ловозерского районов, Ковдорского и Печенгского округов в рамках программы «Формирование современной городской среды Мурманской области».

В образовательных учреждениях Ковдорского округа благоустроят территории, установят баскетбольную площадку, отремонтируют крыльцо, заменят входные двери и оконные блоки. Субсидия составит чуть более 1,4 млн рублей.

В Кандалакшском районе благоустроят прогулочную территорию детского сада №63, на проект предусмотрена дотация в сумме 2 млн рублей.

Такую же субсидию из областного бюджета получит Кольского район на ремонт входных групп и подъездов в многоквартирных домах.

В Терском районе подготовят территорию под размещение Парка Победы в Умбе. Дотация составит около 1,7 млн рублей.

В Ловозерском районе продолжат благоустройство Литературной набережной, обустроят Аллею памяти воинов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах, отремонтируют подъезды в многоквартирных домах. На эти цели будет направлено около 2 млн рублей.

В Печенгском муниципальном округе закупят спецтехнику для уборки снега на территории СК «Дельфин» и открытого катка. Субсидия составит чуть более 1 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, всего в этом году в Мурманской области по инициативе жителей будут реализованы 44 проекта, которые были отобраны по итогам конкурса, запущенного Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области. На их реализацию выделят 33,6 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/436369/#&gid=1&pid=1