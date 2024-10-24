Новых сотрудников Мурманского морского торгового порта посвятили в портовики

Семеро новых сотрудников прошли по территории первого и второго грузовых районов градообразующего предприятия, познакомились со спецификой работы различных подразделений и бригад.

Начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарёва провела экскурсию и рассказала им об особенностях работы порта.

Напомним, данная традиция соблюдается в порту с 2023 года.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257565%2Falbum-149919532_00%2Frev