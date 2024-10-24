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Мурманская область. Арктика (16+)24.10.24 14:30

Новых сотрудников Мурманского морского торгового порта посвятили в портовики

Семеро новых сотрудников прошли по территории первого и второго грузовых районов градообразующего предприятия, познакомились со спецификой работы различных подразделений и бригад.

Начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «ММТП» Мария Пономарёва провела экскурсию и рассказала им об особенностях работы порта.

Напомним, данная традиция соблюдается в порту с 2023 года.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257565%2Falbum-149919532_00%2Frev

 

Комментарии

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Сергей
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Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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