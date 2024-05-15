Новым этапом развития цифровых сервисов в Мурманской области становится применение инструментов искусственного интеллекта

Как отмечает Министерство цифрового развития Мурманской области, за последние несколько лет в России произошёл прорыв в развитии цифровой экономики. До 2030 года перед страной стоит амбициозная цель – войти в число лидеров, задающих собственные тренды развития искусственного интеллекта (ИИ), обеспечить внедрение и применение ИИ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сфере.

Мурманская область занимается внедрением ИТ-решений и инструментов искусственного интеллекта уже не первый год.

В 2019 году был запущен проект «Умный регион», который стал основой стратегии развития Кольского Заполярья в части цифровизации. Основываясь на стандарте «Умного города», он объединил в себе цифровизацию таких отраслей, как городское управление, ЖКХ, транспорт, безопасность, городская среда и туризм.

«Если говорить о результатах применения ИИ на примере конкретных информационных систем, я бы хотела отметить систему общественного видеонаблюдения и аналитики, систему «Лесохранитель», а также систему нейросетевого видеоаналитического мониторинга состояния дорожной сети, сервисы, внедренные на промышленных предприятиях региона», – рассказала заместитель губернатора – министр цифрового развития Мурманской области Елена Семенова.

Напомним, цифровая трансформация впервые была выделена Президентом России Владимиром Путиным в отдельную национальную цель ещё летом 2020 года.

Несмотря на санкционное давление, ИТ-отрасль развивалась опережающими темпами — её вклад в ВВП по итогам года достиг почти 2%, а объём реализованных продуктов и услуг вырос в 2,5 раза и составил 3,1 триллиона рублей.

Фото: https://gov-murman.ru