Новым резидентом ТОР «Столица Арктики» станет компания-подрядчик СПГ-проектов: заявка одобрена

Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики одобрил заявку очередного кандидата в резиденты территории опережающего развития «Столица Арктики». Как сообщил в ходе оперативного совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис, это ООО «Праймлайн». Компания будет изготавливать плиты для прибрежного стационарного терминала добычи, хранения и отгрузки сжиженного природного газа. Размер инвестиций в проект – 450 млн рублей. Подписание соглашения запланировано на конец декабря 2020 года.

Глава региона отметил, что северяне часто спрашивают его в социальных сетях, что даёт рядовым жителям Заполярья появление новых резидентов ТОР и АЗРФ.

«Компании получают льготы, регистрируются здесь и налоги платят здесь. Нам подрядчики «НОВАТЭКа» только по части НДФЛ дали в этом году около 1 млрд рублей. В том числе, благодаря этому в следующем году свыше 250 млн рублей будет дополнительно направлено из регионального бюджета областному Фонду капитального ремонта на ремонты кровель в рамках программы капремонта. Это как раз прямой результат», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, как отметил губернатор, с учётом дополнительных налоговых доходов от резидентов ТОР, также в 2021 году планируется увеличить норматив на финансирование школьного питания до 156 рублей – это ещё 129 млн рублей из областного бюджета.