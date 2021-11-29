Новым руководителем регионального Роспотребнадзора стал Александр Сергеев

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник представил нового руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия по Мурманской области. Им назначен Александр Сергеев.

«Александр Александрович – человек опытный в этой сфере, 10 лет до этого был заместителем руководителя нашего Роспотребнадзора. Глубоко во все вопросы погружён. В том числе в последние месяцы мы плотно взаимодействуем в работе», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис выразил уверенность в продуктивности дальнейшего сотрудничества с РПН и пожелал Александру Сергееву успехов в работе.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Александр Александрович Сергеев имеет высшее медицинское образование по специальности медико-профилактическое дело. Трудился врачом по общей гигиене, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора, заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.