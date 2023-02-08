Новыми современными общественными пространствами жители Мурманской области пользуются всесезонно

Все современные благоустроенные территории в Мурманской области открыты для посещения круглогодично. В 2022 году в Кольском Заполярье благоустроены 12 новых общественных территорий в 10 муниципальных образованиях региона. 11 из них открыты к посещению, на объекте «Зелёная зона вдоль ручья Чистого» в Мурманске из-за масштабности и сложности проекта работы рассчитаны на 2 года. Все территории благоустраиваются в рамках Национального проекта «Жильё и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Кроме того, напомним, в 2022 году в Кольском Заполярье были установлены 82 детских игровых, спортивных и скейт-комплексов. В числе последних – современные стационарные бетонные сооружения, функционал которых позволяет оттачивать мастерство в экстремальных видах спорта на разных уровнях подготовки.

В минувшем году в Мурманске на территории Малой Долины Уюта была установлена уникальная для Мурманской области детская игровая площадка «Полянка полярника».

«Дизайн и наполнение этой площадки были специально разработаны для столицы Кольского Заполярья. Аналогов этому комплексу в Мурманской области пока нет. Мы с радостью отмечаем, что «Полянка полярника» пользуется популярностью у жителей и гостей города, там есть все необходимое для комфортного отдыха и развивающих игр», – отметила заместитель губернатора Мурманской области – министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, стоит отметить, что в 2023 году работы по благоустройству в рамках Национального проекта «Жильё и городская среда» в Мурманской области продолжатся.

Фото: https://gov-murman.ru