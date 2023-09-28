Новый 2024 год мы встретим с новым законом о занятости, а статус безработного собираются изменить с 2025 года

Получить статус безработного и пособие по безработице смогут только люди, которые имеют разработанный службой занятости индивидуальный план и соблюдают предусмотренные им мероприятия. Об этом рассказал заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий на пленарном заседании «Новый закон о содействии занятости: развивая рынок труда» в рамках ВНОТ-2023.

Как пишет rg.ru, такие нормы заложены в законопроект о занятости населения, который сейчас готовится к рассмотрению во втором чтении.

Новый порядок отменяет существующую процедуру перерегистрации, отметил Талбацкий. Теперь безработный будет обращаться в службу занятости, для него будет разрабатываться индивидуальный план, который будет содержать информацию о подходящей работе, мерах поддержки и сроках их предоставления. Также в плане будет прописана частота посещения центра занятости. «Это может быть один раз в месяц, может быть два, для кого-то более частое», - отметил Талбацкий.

В зависимости от исполнения индивидуального плана гражданину будет назначаться пособие. «Мы будем отслеживать за первые две недели месяца, какие мероприятия должен был исполнить гражданин. Если он их исполнил - мы назначаем ему за этот период пособие и перечисляем. Не исполнил - мы делаем приостановку. Две недели я привёл как пример, здесь могут быть иные временные промежутки», - уточнил Талбацкий.

Новый закон о занятости планируется принять до конца года. «Я надеюсь, что всё у нас благополучно сложится, и в октябре мы его примем во втором чтении, до конца года он будет принят и в третьем чтении, рассмотрен Советом Федерации, подписан президентом и опубликован. И мы будем начинать новый 2024 год с новым законом о занятости», - сообщил Талбацкий. При этом нормы, касающиеся постановки безработных на учёт начнут действовать с 1 января 2025 года.