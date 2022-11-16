Новый абсолютный рекорд суточной выгрузки вагонов в АО «ММТП» открывает новые возможности

Новый абсолютный рекорд установлен в АО «Мурманский морской торговый порт» - 781 вагон обработали за сутки специалисты грузового района №1.

Напомним, что менее месяца назад сотрудники грузового района №2 также обновили максимальную планку суточной выгрузки вагонов – она составила 601 единицу подвижного состава. Таким образом, суммарно максимальное число вагонов, которые могут обработать мурманские портовики, составляет более 1300 вагонов в сутки.

Как подчеркнули в АО «ММТП», рекорд стал возможен, благодаря оптимизации технологических решений на всех этапах обработки вагонов в порту и эффективному взаимодействию со всеми службами Октябрьской, а также других дорог ОАО «РЖД», входящих в транспортно-логистическую цепочку по маршруту Кузбасс-Мурманск. Работа носит системный характер, а результат является примером синергетического эффекта взаимодействия ОАО «РЖД» и АО «НТК» как на уровне Центральной дирекции управления движением, так и в непосредственном взаимодействии с Октябрьской железной дорогой.

«Объёмы обработки вагонов, на которые вышел Мурманский морской торговый порт совместно с коллегами из АО «РЖД», позволяют нам сделать вывод о значительных резервах перерабатывающей и пропускной способности транспортного узла Мурманск, что может оказать существенное влияние на перераспределение грузовых потоков, в том числе, в отношении Восточного полигона и портовых мощностей Дальневосточного региона, пропускные ресурсы которых в настоящий момент перегружены или работают на предельных мощностях. Мурманский морской торговый порт подтвердил готовность взять на себя часть грузов и оказать содействие в решении стоящих задач», - сказал исполнительный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250387%2Fwall-149919532_2828