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Мурманская область. Арктика (16+)05.08.21 12:30

Новый абсолютный рекорд в ММТП

Новый абсолютный рекорд установлен в АО «Мурманский морской торговый порт», входящем в АО «Национальная транспортная компания». По итогам июля 2021 года мурманские портовики обработали 180332 тонны щебня, что стало новым максимальным показателем месячного грузооборота для этого вида груза.

За месяц было обработано шесть балкеров, которые доставят груз, произведенный в Мурманской области и предназначенный для реализации масштабных инфраструктурных проектов в Арктической зоне Российской Федерации. Генеральный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов поздравил коллектив с новым производственным достижением.

«Помимо рекордной погрузки щебня, минувший месяц в целом ознаменован активной работой Мурманского морского торгового порта на арктическом направлении. Нами успешно обработано свыше двухсот тысяч тонн навалочных и генеральных грузов. За один июль 2021 года ММПТ выполнил фактические показатели полугодовой перевалки грузов в арктическом направлении ряда предыдущих лет Тем самым мы в очередной раз подтвердили статус крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне России, которая надежно выполняет самые ответственные и сложные задачи», - сказал Алексей Рыкованов.

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