Новый ангиограф в Мурманской областной клинической больнице им. П.А. Баяндина позволил улучшить качество и увеличить количество высокотехнологичных операций

Ангиографический комплекс экспертного класса функционирует в отделении рентгенхирургии Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина с начала 2023 года. Данный ангиограф приобретён в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и плана «На Севере – жить».

«За последние четыре года наблюдается увеличение объема эндоваскулярных операций на сердце. В прошлом году проведено 6000 таких хирургических вмешательств. Ежедневно на новом ангиографе проводится 15-20 высокотехнологичных операций как плановых, так и экстренных. Высокоточное инновационное оборудование позволило нарастить количество проводимых операций и сократить ожидание пациентами плановых операций до трех недель», – отметил заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Новый ангиограф предоставляет дополнительные функции, улучшающие качество оказания медицинской помощи, расширяет возможности для проведения специальных диагностических исследований и высокотехнологичных операций при болезнях и нарушениях ритма сердца, головного мозга, висцеральных и периферических артерий.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, оборудование обладает высокими скоростями обработки цифровых данных и более чем в два раза большим пространственным разрешением для визуализации мельчайших деталей. Это крайне важно для принятия решений в сложных ситуациях, а в сочетании с системой внутрисосудистой визуализации позволяет построить трёхмерное изображение сосудов и оценить необходимость в стентировании пограничных сужений.

Кроме того, аппарат обладает инновационными технологиями оптимизации дозы облучения, что важно для повышения безопасности пациентов и хирургов.

Фото: https://gov-murman.ru