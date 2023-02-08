Новый арктический груз: в Мурманском морском торговом порту завершена обработка сухогруза «Новая Земля»

На борт судна погружено свыше 25 единиц различной автотехники, прежде всего, самосвалы, а также оборудование для проведения строительных работ. Их общий вес превысил полторы тысячи тонн. В настоящий момент балкер вышел из Мурманска и направляется на Диксон, куда доставит грузы, необходимые для развития и проведения работ в Арктической зоне Российской Федерации.

На борт судна погружено свыше 25 единиц различной автотехники, прежде всего, самосвалы, а также оборудование для проведения строительных работ. Их общий вес превысил полторы тысячи тонн. В настоящий момент балкер вышел из Мурманска и направляется на Диксон, куда доставит грузы, необходимые для развития и проведения работ в Арктической зоне Российской Федерации.

«В течение января в Мурманском морском торговом порту было обработано 66 тысяч тонн различных «арктических» грузов. Прежде всего, это генеральные грузы, а также щебень и песок», - сказал директор по производству АО «ММТП» Виталий Власов.

АО «Мурманский морской торговый порт» - крупнейшая стивидорная компания в Арктической зоне Российской Федерации. Входит в структуру Национальной транспортной компании (НТК), ключевыми партнёрами которой являются АО «СУЭК» и АО «МХК «ЕвроХим». АО «ММТП» обеспечивает круглогодичное сообщение с важнейшими логистическими центрами во всем мире. АО «ММТП» является социально ответственным предприятием: внедряет наилучшие доступные технологии в сфере транспортной логистики и экологии, принимает активное участие в поддержке и реализации общественно важных проектов.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».