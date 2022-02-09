Новый «Атлас» - в ООО «Мурманский балкерный терминал» успешно продолжается реализация программы модернизации

На предприятие поступил новый современный перегружатель «Атлас-520 МН». Он стал уже четвертой единицей в линейке данной техники на предприятии. Перегружатель предназначен для работы с навалочными грузами, прежде всего, железорудным концентратом.

«Данный перегружатель позволит стабильно обеспечивать существующую перевалку железорудного концентрата, а также существенно повысит коэффициент технической готовности эксплуатируемой перегрузочной техники на предприятии», - отметил заместитель исполнительного директора, руководитель производственной службы ООО «МБТ» Константин Огрин.

Ранее поступавшие аналогичные машины хорошо зарекомендовали себя в условиях работы на Севере. Они полностью соответствуют требованиям производственной и экологической безопасности. В частности, «Атлас» оснащен автоматической системой пожаротушения и тепловизионным комплексом – инновационным устройством, которое предусмотрено для повышения точности и безопасности перемещения в процессе осуществления грузовых и транспортных операций в ограниченном пространстве. Перегружатель оборудован эргономичной кабиной. Предусмотрена возможность её подъёма и выдвижения вперед. Есть автоматический климат-контроль, обеспечен большой обзор во время проведения грузовых операций, в том числе, с использованием видеокамеры высокого расширения.

Фото: http://portmurmansk.ru/ru/press/news/?section=full&id=3918