Новый автобус пришёл на тестовую эксплуатацию в Мурманск

Накануне на маршрутах общественного транспорта Мурманска началась тестовая эксплуатация автобуса ЛиАЗ 529265 (рестайлинговая модель 2021 года выпуска). Утром новый автобус вышел на маршрут №5 «ул. Крупской – проезд Ивана Халатина», а после обеда продолжил работу на маршруте №27 «ул. Крупской – Металлобаза».

Это уже четвёртая марка автобуса, пришедшая на не бесплатную эксплуатацию в Заполярье.

Напомним, до этого к нам поступали автобусы СимАЗ, ПАЗ и НефАЗ (последние два всё ещё проходят тестирование).

Практика тестовой эксплуатации новых образцов пассажирской техники начала применяться в Мурманской области с конца прошлого года. Главная задача – помочь транспортным организациям определить перечень марок и моделей автобусов, наиболее понравившихся жителям области, а также оценить эксплуатационные показатели в реальных условиях суровой повседневности Кольского полуострова.

Региональный Минтранс ожидает прибытия ещё одного автобуса в конце текущего месяца.