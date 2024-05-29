Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
Что может быть лучше прогулки на свежем воздухе в окружении природы. Особенным местом для мурманчан стала экологическая тропа «Беличий хвост», расположенная на территории спорткомплекса «Снежинка». С 1 июня добраться до КП-2 станет проще.
Как сообщает администрация города Мурманска, по выходным дням начнёт курсировать автобус №32.
Расписание нового маршрута:
от ул. Карла Либкнехта
10.53 — 13.53 - каждый час,
15.53 — 18.53 - каждый час,
от ул. Челюскинцев
10.56 — 13.56 - каждый час,
15.56 — 18.56 - каждый час,
от пл. Пять Углов
11.00 — 19.00 - каждый час,
от к/т «Мурманск»
11.07 — 19.07 - каждый час,
от с/к «Снежинка»
11.25 — 14.25 - каждый час,
15.23,
16.25 — 18.25 - каждый час,
19.20.
Напомним, общественная территория обновлена в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».
Фото. https.//www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27451&page=1