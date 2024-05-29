Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»

Что может быть лучше прогулки на свежем воздухе в окружении природы. Особенным местом для мурманчан стала экологическая тропа «Беличий хвост», расположенная на территории спорткомплекса «Снежинка». С 1 июня добраться до КП-2 станет проще.

Как сообщает администрация города Мурманска, по выходным дням начнёт курсировать автобус №32.

Расписание нового маршрута:

от ул. Карла Либкнехта

10.53 — 13.53 - каждый час,

15.53 — 18.53 - каждый час,

от ул. Челюскинцев

10.56 — 13.56 - каждый час,

15.56 — 18.56 - каждый час,

от пл. Пять Углов

11.00 — 19.00 - каждый час,

от к/т «Мурманск»

11.07 — 19.07 - каждый час,

от с/к «Снежинка»

11.25 — 14.25 - каждый час,

15.23,

16.25 — 18.25 - каждый час,

19.20.

Напомним, общественная территория обновлена в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда».

Фото. https.//www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=27451&page=1