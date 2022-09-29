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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.22 14:40

Новый автоматизированный радиотехнический пост «Обзор» обеспечит безопасность мореплавания в южной части Кольского залива

В Мурманске в соответствии с разрешением комитета градостроительства и территориального развития администрации города введён в эксплуатацию автоматизированный радиотехнический пост (АТРП) «Обзор».

В состав АРТП «Обзор» входят башня высотой 25,5 метра и технологический контейнер, предназначенные для размещения технологического и коммуникационного оборудования. Строительство АРТП осуществлялось в период с мая 2020 года по март 2021 года за счёт собственных средств предприятия.

Как сообщает пресс-служба ФГУП «Росморпорт», АРТП «Обзор» интегрирован в СУДС Кольского залива и предназначен для оказания судам услуг по безопасности мореплавания в южной части Кольского залива. Ввод в эксплуатацию АРТП существенно повышает уровень безопасности мореплавания в зоне действия СУДС Кольского залива.

Установленное на АРТП «Обзор» оборудование позволяет вести круглосуточное наблюдение за радиолокационной обстановкой на всем протяжении акватории залива от плавучих доков судоремонтного завода до южной границы морского порта Мурманск.

 

 

Фото: https://www.rosmorport.ru/filials/mur_news_main/46275/#media-1

 

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