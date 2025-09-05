Новый бассейн Североморска официально распахнул двери для жителей флотской столицы

Напомним, спортивный объект построен по поручению Президента России Владимира Путина в рамках реновации ЗАТО и стратегического плана «На Севере – жить!», инициированного главой региона Андреем Чибисом.

Первый плавательный сезон в бассейне «Североморец» открылся демонстрационным заплывом и мастер-классом российского пловца, заслуженного мастера спорта России, серебряного призёра чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине Павла Самусенко.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера перед стартом заплыва глава региона Андрей Чибис и титулованный спортсмен выступили с приветственным словом.

«Мы принимали решение о строительстве этого объекта для того, чтобы всё больше людей могли заниматься плаванием. Новый бассейн получился суперсовременным и комфортным, с передовой технологией очистки воды. Это важно для Североморска ещё и потому, что на ремонт ушёл спорткомплекс «Плавательный». Когда ремонт в нём завершится, в Североморске будет два бассейна. Мало в каком городе России с населением до 60 тысяч человек есть два бассейна!», – отметил Андрей Чибис.

Павел Самусенко в приветственном слове поблагодарил губернатора Андрея Чибиса за развитие спорта и физкультуры в Мурманской области.

«В нашем виде спорта, когда секунды могут решить, будешь ты первым или десятым, очень нужны такие объекты - с хорошими спортивными залами, с большим количеством дорожек, в которых есть возможность тренироваться детям. Я надеюсь, что из этого бассейна выйдут новые чемпионы России, Европы и мира! Большое спасибо нашему губернатору, что делает такие большие шаги вперед по развитию плавания в области», – сказал Павел Самусенко.

В новом бассейне «Североморец», название для которого выбрали сами жители флотской столицы, предусмотрена не только 25-метровая большая чаша глубиной от 1,8 до 2 метров, но и малая размером 10 на 6 метров и глубиной 0,6 метра, предназначенная для обучения плаванию детей. Также объект оснащён спортивным залом размером 24 на 12 метров, который разделён на две зоны – зал сухого плавания (подходит для занятий хореографией, ОФП) и зону тренажёров. Кроме того, в бассейне предусмотрены блок медицинских помещений, зона общественного питания, зона технического обслуживания и подготовки воды. Посещать его смогут все жители Североморска, независимо от физических возможностей: в бассейне созданы комфортные и безопасные условия для людей с особенностями здоровья.

