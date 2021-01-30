Новый большой десантный корабль «Пётр Моргунов» вошёл в Баренцево море

Новый большой десантный корабль (БДК) «Пётр Моргунов» проекта 11711 завершает межфлотский переход с Балтики на Север. 29 января он вошёл в Баренцево море. Сегодня корабль прибудет в главную базу Северного флота — город Североморск.

Руководит межфлотским переходом БДК «Пётр Моргунов» начальник штаба соединения десантных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота капитан 1 ранга Юрий Давитян.

БДК «Пётр Моргунов» — второй корабль проекта 11711. Головной — БДК «Иван Грен» прибыл на Северный флот осенью 2018 года.

Экипаж БДК «Пётр Моргунов» состоит из военнослужащих Северного флота. Моряки успели изучить материальную часть во время государственных ходовых испытаний в Балтийском море и прошли подготовку в объединённом учебном центре ВМФ России.

Как сообщает пресс-служба СФ, военно-морской флаг на корабле был поднят 23 декабря прошлого года в присутствии главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

Командует БДК «Петр Моргунов» капитан 2 ранга Вячеслав Соловьев.