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Мурманская область. Арктика (16+)03.06.22 16:30

Новый цех в АО «Электротранспорт» уже практически готов к работе - Сергей Коробков

Уже 60 лет в городе-героем работает коллектив главного предприятия общественного транспорта областного центра «Электротранспорт». Крупнейший перевозчик в Мурманске и в регионе осуществляет троллейбусные пассажирские перевозки с 11 февраля 1962 года. С 2014 года предприятие стало заниматься и регулярными автобусными пассажирскими перевозками в Мурманске.

Вчера глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин побывали в автобусном депо на улице Домостроительной. Они ознакомились с организацией работы в ремонтной зоне и проверили, как продвигается строительство нового цеха для технического обслуживания транспорта.

– Развитию пассажирских перевозок в Мурманске и повышению их качества мы уделяем большое внимание. В первую очередь – это обновление парка техники, – отметил Юрий Сердечкин. – В прошлом году мы начали масштабный проект по приобретению машин, и эта работа продолжается. Всего в этом году ожидается пополнение состава на 49 единиц, часть из которых уже поступила на баланс предприятия. Мы понимаем, что с увеличением количества автобусов появляется необходимость в дополнительных ремонтных зонах для их обслуживания.

Напомним, в 2017 году после проведения реконструкции начало работать автобусное депо №4 (ул. Домостроительная, 18). В последующие годы на базе депо появились цеха для покраски и капи­тального ремонта автобусов. В этом году планируется ввести в эксплуатацию помещение для осмотра и технического обслуживания транспорта.

– Новый цех уже практически готов к работе. После его открытия значительно снизится нагрузка на основную ремонтную базу, а также увеличится количество мест для обслуживания, – рассказал генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. – Ремонтный бокс уже оборудован системами вентиляции и освещения, следующий этап – установка современных подъёмников и специальных станков, а также оснащение рабочих мест.

Напомним, в этом году на предприятии появилась новая комната отдыха водителей и приема пищи, обновлены помещения для кондукторов и ремонтного персонала. Оборудуются новые цеха для ремонтно-хозяйственной службы и службы электроники, навигации и связи.

 

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22455&page=1

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